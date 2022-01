Lens trébuche face à l'OM après 45 minutes !

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

C'est Dimitri Payet qui a ouvert la marque sur penalty (32e) après une faute de Facundo Medina sur Matteo Guendouzi. Un but qui a sanctionné une domination olympienne et plusieurs situations très chaudes sur le but de Wuilker Farinez. Peu avant la mi-temps, les Sang et Or se sont réveillé mais Pau Lopez a préservé sa cage inviolée. Il reste 45 minutes à jouer.