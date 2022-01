Les dessous des 35 M€ pour Ekitike, Blas fidèle à Nantes, Savanier craque, un départ à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Blas focus sur le FC Nantes

Malgré les sollicitations dont il fait l’objet, Ludovic Blas a décidé de ne pas quitter le FC Nantes au mercato hivernal. Selon RMC Sport, le joueur de 24 ans souhaite se concentrer sur la fin de la saison avec les Canaris avant de faire le point en fin d'exercice pour envisager un départ. L’intéressé est d’ailleurs pleinement concentré sur la réception du FC Lorient dimanche à la Beaujoire (15h).

Plus de recrue à Brest cet hiver ?

Martin Satriano sera la seule recrue du Stade Brestois cet hiver. Grégory Lorenzi a annoncé que le club breton n'a pas les fonds nécessaires pour être plus actif sur le mercato. « Les moyens financiers ne nous permettent pas d'apporter autre chose, sauf si bien entendu des joueurs étaient amenés à partir et dans ces cas-là, on ferait en sorte de pouvoir les remplacer numériquement parce qu'on aura forcément une rentrée d'argent. Mais aujourd'hui on s'attend à ce que notre mercato soit très calme », a déclaré le directeur sportif du SB29 à France Bleu.

Stéphan adore le jeu offensif du RCSA

Avec 41 buts inscrits, les joueurs du RC Strasbourg se hissent à la deuxième place des meilleures attaques de Ligue 1 juste derrière le PSG (42). Hier, en match en retard de la 19e journée de L1, Clermont en a fait les frais à domicile (0-2). « On a marqué sept buts en trois matches et il y avait la possibilité d’en marquer davantage, a admis l’exigeant Stéphan. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on se crée des occasions. Tant qu’on s’en créera beaucoup, ce sera bon signe. »

Caillot décrypte le pont d’or pour Ekitike

La semaine dernière, Newcastle a adressé une offre faramineuse de 35 millions d’euros au Stade de Reims pour recruter Hugo Ekitike. Jean-Pierre Caillot n’a pas démenti cette proposition mais a tenu à y apporter quelques précisions. « Newcastle nous a bien transmis une offre de 35 millions d’euros au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre », a affirmé le président du club champenois dans Le Quotidien du Sport. Avant le choc contre le PSG dimanche (20h45), on apprend par ailleurs que Predrag Rajkovic a écourté sa séance d’hier.

Angers double Rennes pour Fofana

Le gardien du Havre Yahia Fofana (21 ans) disposait d’une offre de contrat d’Angers pour la fin de saison. Selon L’Équipe, il s’est engagé hier pour une durée de quatre saisons, à partir du 1er juillet. Avant de partir libre, il finira donc la saison au HAC, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de L2, ce qui a fait de lui un élément très courtisé en Europe. Plusieurs clubs de Ligue 1 (Lyon, Nice, Bordeaux, Rennes) ou étrangers (Fiorentina, Lazio, Dortmund, Everton) l’avaient en effet sur leurs radars.

Metz se renforce devant

Le FC Metz se renforce offensivement. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 20 matches avec Neuchâtel Xamax (D2 suisse) cette saison, Louis Mafouta (27 ans) est prêté avec option d’achat au club lorrain. De quoi débloquer la situation de Lamine Gueye ? Plus titularisé par le FCM depuis trois mois, il est suivi par Troyes pour un prêt.

Le craquage de Savanier

Coupable d'avoir laissé traîner ses crampons sur la jambe de Oualid El Hajjam, Téji Savanier a logiquement été exclu lors de la défaite de Montpellier mercredi face à Troyes (0-1). Le meneur du MHSC manquera la réception de l’AS Monaco dimanche. « Ça ne nous facilite pas les choses, il y a le but derrière, a reconnu en conférence de presse Pascal Baills, sur le banc montpelliérain en l’absence d’Olivier Dall’Oglio, touché par le coronavirus. À dix, c’est devenu très compliqué même si on a eu quelques situation. C’est un geste de frustration. On rate des choses, on s’agace. Téji fait ce geste, il y a eu des grosses fautes de nervosité et d’énervement. Ça peut arriver. »

Kalu tout proche de Watford

Un premier départ est tout proche pour les Girondins de Bordeaux. Il s’agit de Samul Kalu, qui s’apprête à revêtir très bientôt le maillot de Watford où il retrouvera l’ancien milieu de terrain du FC Nantes Imran Louza. « Plusieurs informations qui circulent sur les Girondins sont erronées ! Dire que Petkovic gagne 300 K€ est absolument faux, selon mes infos c’est deux fois moins. De plus pour Kalu, la négociation est bien autour de 3 à 4 M€ », a glissé le journaliste de Gold FM Julien Bée.

