Les Girondins annoncent une signature, la mère d'Embolo (AS Monaco) porte de graves accusations, Hamilton en plus de Beckham avec Ratcliffe (OGC Nice) à MU ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

La mère de Brice Embolo accuse le Cameroun et Eto'o de corruption !

Unique buteur du match entre la Suisse et le Cameroun (1-0) jeudi, Brice Embolo subit de nombreuses critiques depuis, lui qui est né à Yaoundé mais a préféré défendre les couleurs de la confédération helvétique. La mère de l'attaquant de l'AS Monaco a volé à son secours... mais ça risque de lui valoir de gros ennuis ! En effet, elle assure que le président de la Fécafoot, Samuel Eto'o, demande à ce que les potentiels Lions Indomptables lui donnent de l'argent et, en plus, soient représentés par sa société d'image : « Laissez mon fils tranquille. La Suisse l’a formé et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n’y a que de la magouille. Pour entrer en sélection, vous devez donner de l’argent et être chez Utopia (société d’image gérée par Eto’o) ». Des accusations qui pourraient valoir une action en justice pour diffamation...

RC Strasbourg : Zatelli soutient Stéphan

Au site Alsa'Sports, l'ancien attaquant du RC Strasbourg (1995-98, 1999-2000) David Zitelli a apporté son soutien à un Julien Stéphan ayant connu une première partie de saison difficile : "Je ne suis pas spécialement inquiet parce que le Racing a un entraîneur compétent. Je pense qu’il va savoir trouver les mots justes et les ingrédients pour redresser la barre. C’est compliqué mais il n’y a rien – pour l’instant – de catastrophique. J’aime dire qu’il vaut mieux être dans cette position à la trêve plutôt qu’en fin de saison. Maintenant, il faut réagir. C’est un travail d’équipe et collectif. Les joueurs en ont certainement pris conscience, place à une réaction en championnat. Selon moi, il n’y a rien d’irrémédiable. Je suis de tout cœur avec eux. La saison est encore longue, j’espère que le public vivra des moments fantastiques avec le Racing en cette deuxième partie de saison. Tout est encore possible ! Je souhaite un redressement rapide avec de bons résultats. Je félicite ce public et j’espère qu’ils soutiendront leur équipe jusqu’au bout".

OGC Nice : Lewis Hamilton avec Jim Ratcliffe et David Beckham dans le rachat de Manchester United ?

Une autre superstar s'est greffée au projet de rachat de Manchester United par Jim Ratcliffe : le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton serait également prêt à apporter des fonds pour racheter le club aux Glazer. Sachant que l'ancienne gloire des Red Devils David Beckham est également intéressée, les supporters, qui n'en peuvent plus des propriétaires américains, sont emballés par cette perspective.

Stade Brestois : le match amical contre Gérone annulé ?

Le samedi 17 décembre, le Stade Brestois devait disputer un match amical contre Gérone dans son stade de Montilivi. Mais le pensionnaire de Liga a retiré la programmation de ce match sur ses réseaux sociaux et son site Internet dès hier. Ce qui laisse à penser qu'il a été purement et simplement annulé.

Girondins : un jeune passe pro !

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel de Tijany Atallah (19 ans). Le jeune défenseur central français s'est engagé avec le club girondin jusqu'en juin 2025.