Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

La grosse info : ça bouge pour Tchouaméni

Si l'on se fie à une information de AS, le milieu de terrain français de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, devrait bel et bien rejoindre le Real Madrid et non le PSG. Fin du dossier ?

Real Madrid, PSG - Mercato : accord pour Tchouaméni, la date de sa signature se précise !

PSG, Real Madrid : Mbappé désamorce la brouille avec Benzema

PSG : la réponse cinglante d’Haaland à Messi et Cristiano Ronaldo

PSG - Mercato : Luis Campos fait déjà grincer des dents au Stade Rennais

Nadal déteint sur Messi, le Barça au régime sec, un crack mondial rêve du Real Madrid

PSG - Mercato : Mbappé retient un bon soldat du vestiaire sur le départ

PSG - Mercato : un Parisien demande le même salaire que Sergio Ramos et Marquinhos

PSG, OM, OL - Mercato : Fofana (RC Lens) rêve de ce club de Ligue 1 !

PSG - Mercato : Icardi scelle son avenir avec un coup de gueule

Et aussi

OL- Mercato : Lopes aurait choisi pour son avenir

OM - Mercato : Longoria n’a pas abdiqué pour Saliba, Payet prêt à couper la tête de Thauvin ?

OM : un boulet de l’effectif fait parler la poudre avant le Mercato

OM - Mercato : après Milik, le FC Nantes avance sur un buteur cher à Longoria

OM : nouvelle révélation de taille sur la vente, les Girondins concernés !

OM - Mercato : Pjanic impose une condition pour venir, Longoria fait de même avec le Barça

ASSE - Mercato : Batlles arrive, les signatures s’enchaînent déjà à Saint-Étienne

ASSE - Mercato : les premières recrues de Batlles dès la semaine prochaine ?

ASSE - Mercato : une première piste exotique pour Batlles ?

ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : un chèque bonus au beau milieu du Mercato ?

FC Nantes - Mercato : un petit chèque gratté au RC Lens ?







Pour résumer Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, que ce soit en France ou en Europe, votre site préféré, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 6 juin. C'est parti et c'est ci-dessous.

Benjamin Danet

Rédacteur