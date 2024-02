Les nouvelles dotations de la Champions League sont connues, c'est le jackpot !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Demain jeudi aura lieu à Paris un congrès de l'UEFA au cours duquel sera notamment adopté le nouveau format de la Champions League pour la période 2024-27. Et qui dit nouveau format dit dotations plus généreuses car il y aura plus de matches. Marca a réussi à mettre sur le système de répartition des fonds et, comme attendu, les clubs engagés en C1 vont toucher le jackpot. L'enveloppe dévolue aux formations qualifiées pour le tour de poules va augmenter de 500 M€ pour atteindre un montant total de 4,8 milliards d'euros !

200 M€ pour le futur vainqueur !

Le futur vainqueur pourra atteindre les 200 M€ de recettes, rien qu'avec la Champions League ! Une participation au tour de poules rapportera 19 M€ (contre 15 M€ actuellement), la victoire passera de 2,1 à 2,6 M€. Se qualifier pour les 8es de finale permettra de faire entrer 11 M€ dans les caisses, ce sera 12 M€ pour les quarts, 15 M€ pour les demies, 20 M€ pour la finale et 25 M€ pour le vainqueur. Enfin, il y aura une prime pour les équipes ayant obtenu les meilleurs résultats sur la décennie écoulée. Le Real Madrid, Manchester City ou même le PSG devraient donc voir tomber encore plus de millions à partir de la saison prochaine !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🤑 Champions: subidón millonario



🔥💰 La UEFA anuncia los nuevos premios para sus competiciones: el campeón de Europa llegaría a los 200M€ por temporada entre ganancias y market pool



✍️ @AS_AGabilondo https://t.co/EQlDMZG1IU — Diario AS (@diarioas) February 7, 2024

200 M€ pour le futur vainqueur !

Le futur vainqueur pourra atteindre les 200 M€ de recettes, rien qu'avec la Champions League ! Une participation au tour de poules rapportera 19 M€ (contre 15 M€ actuellement), la victoire passera de 2,1 à 2,6 M€. Se qualifier pour les 8es de finale permettra de faire entrer 11 M€ dans les caisses, ce sera 12 M€ pour les quarts, 15 M€ pour les demies, 20 M€ pour la finale et 25 M€ pour le vainqueur. Enfin, il y aura une prime pour les équipes ayant obtenu les meilleurs résultats sur la décennie écoulée. Le Real Madrid, Manchester City ou même le PSG devraient donc voir tomber encore plus de millions à partir de la saison prochaine !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🤑 Champions: subidón millonario



🔥💰 La UEFA anuncia los nuevos premios para sus competiciones: el campeón de Europa llegaría a los 200M€ por temporada entre ganancias y market pool



✍️ @AS_AGabilondo https://t.co/EQlDMZG1IU — Diario AS (@diarioas) February 7, 2024

Podcast Men's Up Life