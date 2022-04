Les proches de Mino Raiola démentent son décès !

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

C’est José Fortes Rodriguez, le bras droit de Mino Raiola, qui l’a annoncé à NOS Sport : « Il est dans une mauvaise position, mais il n'est pas décédé. ». Une information confirmée par le journaliste du New York Times, Tariq Panja : « Je viens de recevoir un appel puissant agent britannique et ami proche de Mino Raiola pour me dire que l'agent n'est pas décédé mais qu'il est très, très malade »

Just received a call from a prominent British agent and close friend of Mino Raiola to say that the Italian-Dutch agent has not died but is "very, very ill". Says reports of his friend's death are inaccurate.