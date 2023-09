Première victoire pour le FC Nantes, Brest passe devant le PSG et l'OM

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Grâce à une inspiration de Moses Simon (49e), le FC Nantes s'est imposé sur le terrain de Clermont (1-0), signant sa première première victoire depuis le début de saison. Autre succès à l'extérieur, celui du Stade Brestois à Reims (2-1). Mené à la pause après l'ouverture du score rémoise d'Amir Richardson (19e), le SB29 a inversé la situation en seconde période grâce à des réalisations de Mahdi Camara (50e) et Pierre Less-Melou (56e). Grâce à ce succès, Brest passe devant le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au classement et devient le dauphin de l'AS Monaco. Enfin, le RC Strasbourg et Montpellier se sont quittés dos à dos (2-2). Baptiste Lecomte contre son camp (63e) et Lebo Mothiba (69e) ont inscrit les deux buts strasbourgeois tandis que Wahbi Khazri (35e) et Arnaud Nordin (40e) sont les deux buteurs montpelliérains.

C'est la fin sur toutes les pelouses de ce multi 🔚

Après une après-midi animée que retenez vous ? 🤔 pic.twitter.com/KMgZDXJ2L0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life