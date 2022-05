Les Ultras du Stade Rennais boycottent Nantes, Gouiri fait des siennes à Nice, Bordeaux tente un bourreau de l'OM

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le Roazhon Celtic Kop renonce à Nantes - Rennes

Mercredi prochain, quatre jours après sa finale de Coupe de France, le FC Nantes recevra le Stade Rennais à la Beaujoire pour le compte d'un match décalé de la 36e journée de Ligue 1. Un derby breton qui se jouera sans la présence du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe Ultras des Rouge et Noir. Dans un communiqué, les fans du SRFC ont expliqué leur choix motivé par la limitation du parcage visiteurs à 300 âmes et les conditions d'organisation jugées insuffisantes.

Girondins : Dessers (Feyenoord) aurait pu être bordelais !

A son arrivée aux Girondins, Gérard Lopez a râtissé très large pour ramener de bons joueurs en Aquitaine. Dans le flot, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est passé à côté de très bons coups. Si l'on en croit L'Equipe, Bordeaux aurait tenté le coup pour l'avant-centre belge du Feyenoord Rotterdam Cyriel Dessers (27 ans), prêté par Genk cette saison et double buteur face à l'OM au match aller (3-2). C'est Gernot Rohr qui a vendu la mèche en expliquant avoir parlé du FCGB avec lui quand il tentait de le convaincre d'opter pour la nationalité nigériane : « L’été dernier, il m’avait demandé conseil sur les Girondins de Bordeaux. Il avait plusieurs autres offres. »

OGC Nice : Gouiri ne veut plus jouer à gauche

L’attaque niçoise fait plus envie sur le papier que sur le terrain et seul Andy Delort, encore buteur dimanche dernier à Bordeaux (1-0), échappe à ce constat. Kasper Dolberg n’a pas marqué depuis quatorze journées, Amine Gouiri depuis treize. Ce dernier ne semble plus aussi tranchant qu’en début de saison et il s’en est ouvert à Christophe Galtier. Selon L’Équipe, l’ancien buteur de l’OL lui a en effet demandé de ne plus le faire évoluer sur le côté gauche en 4-4-2. « C’est plus difficile pour Amine, on en parle, a admis le coach de l’OGC Nice dans L’Équipe. Il a été notre joueur le plus décisif sur la première partie de saison. Il a ensuite joué à gauche dans une période où c’était plus compliqué pour lui et je ne peux pas dire que c’était une réussite. Il se sent loin du but, je sais qu’il est plus à l’aise dans le cœur du jeu. Je ne suis pas têtu. » Galtier aurait apprécié que l’international Espoirs (22 ans), introverti, lui ait livré son avis avant la finale de la Coupe de France samedi contre le FC Nantes (21h).

Montpellier : Ristic vers un géant portugais ?

En fin de contrat à Montpellier au 30 juin et très gourmand sur ses prétentions salariales, Mihailo Ristic pourrait bien rebondir dans un club de Ligue des Champions. Selon Record, l'international serbe serait tout proche de rejoindre Benfica où il remplacerait l'espagnol Alex Grimaldo.

OGC Nice : le Gym ne lâche pas d'un œil ses pépites

Dans son fonctionnement, l'OGC Nice a mis en place un service de Talent manager. Un rôle unique en Ligue 1 que Julien Fournier, le directeur du football du Gym, a expliqué dans les colonnes de Ouest-France :

« Si nous prêtons des joueurs, je veux que des membres du staff de Christophe Galtier aient un œil particulier sur ces jeunes, en lien avec notre directeur de formation et Didier Digard, l’entraîneur de la réserve. Un prêt, ce n’est pas laissé partir un joueur en juin pour le retrouver 30 matches plus tard, sans qu’il ait de nouvelle du club auquel il appartient. Il doit y avoir un vrai suivi, sinon, on risque de le perdre. C’est essentiel dans leur intégration ».

Stade Brestois : Der Zakarian s'enflamme pour Benzema Ballon d'Or

Présent en conférence de presse jeudi, Michel Der Zakarian est revenu sur la spectaculaire qualification du Real Madrid sur Manchester City (3-1) : « La vérité, c’est de gagner. On l’a vu hier soir. Le Real Madrid était au fond du trou et en deux minutes, ils ont ressuscité ». Lancé sur la « culture de la gagne » des Merengue, « MDZ » a également poussé pour que Karim Benzema rapporte le Ballon d'Or cette saison : « Il le mériterait », a-t-il assené.

Le SCO Angers investit à Tours (National 2)

Tombé de Ligue 2 à National 2 en quelques années, le Tours FC a trouvé son mécène en Ligue 1. En effet, comme le rapporte La Nouvelle République, le plan de relance de Jean-Marc Ettori pour le TFC a été validé par le Tribunal de commerce. Dans ce plan, un engagement à hauteur de 200 000€ par an du SCO de Saïd Chabane. Via sa société SAS Financière Le Buron, le président a récupéré 20% des parts du club. Saïd Chabane fait partie des quatre investisseurs qui se sont engagés à épurer la dette du club (3,5 M€) à l'horizon 2032.

Le Melting-clubs du 6 mai Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

