Létang planifie le Mercato du LOSC, la polémique de l’arbitrage enfle en L1, Caillot rassure Reims

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

LOSC : Létang lâche toutes ses vérités

Olivier Létang a fait le point sur les perspectives du LOSC. « On n’a absolument pas besoin de vendre. On gardera nos joueurs au mercato d’hiver, indépendamment des tarifs, a-t-il précisé sur France Bleu Nord. On peut le voir avec les passages devant la DNCG, le club va beaucoup mieux. Pour la première fois, on a des capitaux propres positifs (...) Racheter le stade ? Il y a des discussions qui existent. Il n’y a pas de tendance particulière. Mais je confirme cette envie. Il y a plein de choses dans les cartons. »

AC Ajaccio : Pantaloni a retrouvé la flamme

Au lendemain de la victoire d'Ajaccio à Brest (0-1), la première des Corses en Ligue 1 cette saison, Olivier Pantaloni est revenu sur ce succès avant de confier ses attentes pour la suite de la compétition. « On n'était pas non plus à l'agonie, a-t-il affirmé sur la chaîne L’Équipe. Que ce soit au niveau des dirigeants ou de l'ensemble du club, on savait que la saison allait être difficile. On a pris l'option d'être raisonnables au niveau du recrutement, de faire en sorte de conserver les joueurs qui nous avaient permis de monter la saison passée. Forcément notre équipe est loin d'être la meilleure de Ligue 1 mais il y a du cœur et du caractère. »

Ligue 1 : réunion au sommet pour l’arbitrage

Onze entraîneurs de L1 sur vingt devraient être présents à la session de sensibilisation proposée aujourd’hui par la Direction technique de l’arbitrage, dirigée par Pascal Garibian, au « Replay Center », à Paris, le lieu où est centralisée l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Selon L’Équipe, il s’agit d’Olivier Pantaloni (AC Ajaccio), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Michel Der Zakarian (Brest), Paulo Fonseca (Lille), Régis Le Bris (Lorient), Olivier Dall’Oglio (Montpellier), Philippe Clément (Monaco), Antoine Kombouaré (Nantes), Bruno Genesio (Rennes) Philippe Montanier (Toulouse) et Bruno Irles (Troyes). Les neuf autres ont eu des empêchements ou n’ont pas répondu à l’invitation.

RC Strasbourg : des regrets au Mercato d’été ?

Julien Stéphan a beau prendre la totale responsabilité du début de saison décevant du RC Strasbourg, il n’empêche que c’est tout le club alsacien qui semble coupable. Notamment au niveau du recrutement estival. Seulement 4,5 M€ ont été dépensés pour lever les options de Jean-Eudes Aholou (3 M€, Monaco) et Lucas Perrin (1,5 M€, Marseille). En interne, L’Équipe explique qu’on a regretté de ne pas avoir « un peu plus de moyens pour recruter ». « Nous n’avons pas d’argent », martèle un membre du RCSA. En fin de mercato, Stéphan espérait quelques arrivées, derrière et peut-être en attaque. Mais les dossiers travaillés n’ont pas abouti...

Stade Brestois : Fadiga out pour le Sénégal

Victime d'une commotion cérébrale avec Brest contre l'AC Ajaccio dimanche (0-1), Noah Fadiga doit passer des examens complémentaires, comme l'a indiqué le Stade Brestois. Appelé en sélection, le latéral droit du SB29 ne pourra pas rejoindre le Sénégal. Les Lions de la Teranga doivent disputer les deux matches de préparation à la Coupe du monde (face à la Bolivie puis l'Iran).

AC Ajaccio : Leroy va beaucoup mieux

Sorti dès la 9e minute ce dimanche dans son match à Brest, après avoir été percuté par son partenaire Oumar Gonzalez, le gardien de l'AC Ajaccio Benjamin Leroy a pu rentrer en Corse avec ses coéquipiers après des examens rassurants. Selon L’Équipe, le gardien corse va maintenant observer une période de repos total de quatre jours, avant de voir s'il est apte à reprendre l'entraînement. La trêve internationale de deux semaines devrait lui permettre de bien récupérer avant le match de son équipe contre Clermont le 2 octobre prochain.

OGC Nice : Belmadi n’a jamais fermé la porte à Delort !

Après avoir rappelé Andy Delort pour disputer deux matchs amicaux, contre la Guinée le 23 et le Nigéria le 27 septembre, au stade Olympique d'Oran, Djamel Belmadi a faut la lumière sur ce retour inattendu avec l’Algérie. « Je ne sais pas si c'est la fin de la sanction puisque c'est lui qui a dit qu'il mettait en pause l'équipe nationale, a expliqué le sélectionneur des Fennecs en conférence de presse. C'est lui qui s'était auto-exclu. Moi, je n'ai condamné personne, j'ai ramené des joueurs qui avaient fait des choses aussi. Personne n'a le monopole du patriotisme, je n'ai jamais fermé de porte à qui que ce soit. »

Stade de Reims : Caillot rassure pour l’avenir

Deux jours après la nouvelle défaite du Stade de Reims à Delaune contre l’AS Monaco (0-1), suite notamment à un arbitrage contestable, Jean-Pierre Caillot a tenu à rassurer son monde. « Je ne suis pas plus inquiet que ça de notre classement, a-t-il affirmé dans les colonnes de L’Union. La qualité de notre effectif laisse présager qu’à un moment, la chance va tourner. »