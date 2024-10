LFP : beIN Sports envoie un nouveau signal inquiétant à la L1

Si la situation est aujourd’hui très tendue entre la LFP et beIN Sports du fait du non-paiement par la chaîne qatarie de sa première traite des droits TV de la Ligue 1 et de la grogne de certains clubs (Le Havre et l’OL en tête), la Ligue n’est pas la seule à déplorer le fait que beIN soit mauvais payeur.

beIN n’a pas non plus réglé l’UEFA pour l’Euro 2024

En effet, selon L’Equipe, la chaîne présidée par Nasser Al-Khelaïfi n’a toujours pas réglé les droits du dernier Euro, pourtant achevé il y a trois mois. Comme pour la LFP, beIN Sports se retranche derrière l’absence de contrat signé pour faire traîner le paiement. D’après le quotidien sportif, la douloureuse s’élève à 27 M€ pour la co-diffusion des rencontres. Certains points précis liés à l’Euro 2028 expliquent l’absence d’un accord ferme et définitif avec l’UEFA autour de ce « deal ».

Comme en Ligue 1, la position de Nasser Al-Khelaïfi au sein des plus hautes instances européennes (il est président de l’ECA) et sa double casquette de président du PSG, empêche l’UEFA de se montrer plus vindicatif. Quand on voit que le dossier n’est pas réglé en trois mois, on peut s’inquiéter quant à une issue rapide des dettes de beIN pour la Ligue 1…

beIN Sports contre-attaque, l'UEFA en soutien Suite à l'article de L'Equipe, beIN Sports a publié un droit de réponse : « Il n’est pas surprenant de voir toutes les semaines les fake news et les attaques de certains tabloïds. Quelques faits très simples : beIN et l’UEFA négocient actuellement plusieurs contrats de droits média sur du long terme ; plusieurs points en suspens sont actuellement examinés par l’UEFA (beIN attend un retour de leur part) ; tant que les contrats ne sont pas signés, aucun paiement n’est dû ; l’UEFA ne reclame en aucun cas un paiement ; tout ceci est conforme aux standards de l’industrie ; et beIN est l’un des groupes médiatiques les plus fiables et importants du sport mondial. Pourtant, malgré tout cela, apparemment selon certains, beIN est dans la tourmente et ne respecte pas les contrats. Il semble que ce soit le seul récit qui fasse vendre des journaux, plutôt que de publier la vérité». L'UEFA a également confirmé ne pas avoir d'arriéré de paiement en confirmant la version de beIN par rapport à un paiement valable qu'une fois le contrat finalisé : «BeIN est un partenaire de longue durée de l’UEFA dans de multiples territoires au niveau global depuis plus de deux décennies, avec une expérience exceptionnelle de diffusion et il n’y a aucun problème de paiement lié aux droits de diffusion de l’Euro 2024 en France».