LFP : Linette tente un coup de poker, Labrune toujours favori mais...

Mardi prochain, l'élection de la présidence de la LFP rendra son verdict. Qui de Vincent Labrune ou Cyril Linette sera élu ? D'après L'Équipe, c'est l'actuel président de la LFP qui serait toujours le favori à sa propre succession. De son côté, Cyril Linette aurait écrit à tous les clubs de Ligue 1 et leur aurait assuré qu'il allait gagner.

Des trahisons envers Labrune possibles ?

"Mais la prudence est tout de même de mise, car les trahisons sont fréquentes au sein des instances. En 2000, Noël Le Graët, alors président de la Ligue, pensait gagner tranquillement, mais quelques retournements de vestes ont eu raison de lui et installé Gérard Bourgoin à sa place. Et plus récemment, en septembre 2020, Michel Denisot était le grand favori pour succéder à Nathalie Boy de la Tour. Mais il a été finalement battu sur le fil par... Vincent Labrune", rappelle le quotidien sportif. Une surprise serait encore donc possible pour cette élection à la présidence de la Ligue.

