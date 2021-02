Ligue 1 : ASSE - Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Pour ASSE – Nantes, Claude Puel doit encore se passer de certains éléments. En plus d'Yvann Maçon, Ryad Boudebouz et Panagiotis Retsos ne sont pas là. En revanche, le Manager des Verts peut compter sur les renforts Anthony Modeste et Pape Abou Cissé en plus du retour de Wahbi Khazri.

Les absents du côté de l'ASSE : Maçon (croisés), Retsos (reprise), Boudebouz (alerte).

Des Canaris sans Pallois à Saint-Etienne

Côté nantais, Raymond Domenech sera privé de son capitaine Nicolas Pallois, suspendu suite à son carton rouge contre Monaco dimanche. L'absence du gendarme des Canaris pourrait pousser l'ancien sélectionneur à revenir à son 4-4-2. Jean-Kévin Augustin et Anthony Limbombe ont encore besoin de temps pour être des solutions crédibles.

Les absents du côté de Nantes : Pallois (suspendu), Augustin, Limbombe (méforme).

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Sow (ou Cissé), Trauco – Neyou, Camara – Nordin, Bouanga (ou Khazri), Hamouma – Abi.

Nantes : Lafont – Corchia, Castelletto, Girotto, Ch. Traoré – Coco, Touré (cap.), Louza, Simon (ou Blas) – Kolo-Muani, Coulibaly.