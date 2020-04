Ligue 1 : Canal Plus et BeIN Sports doivent beaucoup d’argent aux clubs

true

Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, est formel : les diffuseurs de la Ligue 1, Canal Plus et BeIn Sports, doivent de l’argent aux clubs.

C’est le leitmotiv des diffuseurs de la Ligue 1 : on ne diffuse pas, on ne paye pas. Et peu importe si cela met les clubs français en difficulté. Face à ce gros manque à gagner, qui comprend notamment les sommes qui auraient dues être versées en cette fin de saison, les institutions de Ligue 1 doivent donc trouver des solutions. Et faire face à la décision conjointe de Canal Plus et de BeIN Sports de ne pas payer.

Pourtant, si l’on en croit Jean-Pïerre Caillot, le président du Stade de Reims, les deux chapitres doivent toujours une sacrée somme aux clubs de Ligue 1. Et pas une petite.

« Ce qui est dû doit être payé ! »

« Dans la mesure où il n’y a pas de match, ce n’est pas illogique que les diffuseurs ne payent pas. Mais on parle de 66 millions d’euros de matches qui ont déjà été réalisés et que les clubs doivent toucher rapidement. Ce qui est dû doit être payé ! »

Canal Plus n’est peut-être pas une banque, comme aime à le répéter Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal, il va tout de même devoir sortir le chéquier.