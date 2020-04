Ligue 1 – Coronavirus : coup de pression et menace de l’UEFA sur la fin de saison

true

L’UEFA, au travers d’une lettre envoyée à différentes ligues nationales, dont la LFP pour la Ligue 1, a réaffirmé son souhait que la saison se termine. Sinon…

A l’UEFA, on ne semble pas apprécier l’attente. Et encore moins les décisions de certaines Ligues nationales, comme en Belgique, qui voudraient mettre un terme à leurs championnats respectifs en raison de l’épidémie du coronavirus. Ainsi, et selon l’agence Associated Press, l’UEFA a récemment envoyé une lettre aux différentes ligues européennes pour leur rappeler de terminer la saison. LFP comprise.

Et que les choses soient claires, une menace d’exclusion de Coupe européennes est possible. « Il est primordial que même un événement perturbateur comme cette épidémie n’empêche pas que nos compétitions se déroulent sur le terrain, conformément à leurs règles et que tous les titres sportifs soient attribués sur la base des résultats. L’UEFA se réserve le droit de ne pas admettre des clubs à participer aux compétitions de l’UEFA en 2020-2021, conformément aux règlements applicables. Nous savons à quel point vous partagez avec nous les valeurs fondamentales de notre sport et nous sentons votre soutien dans notre mission de protéger l’intégrité de ses compétitions. »

La Ligue 1 n’a pas le choix

Au vu de la situation économique des clubs français, et de l’argent non versé par les diffuseurs, la missive de l’UEFA devrait trouver un écho favorable en Ligue 1…