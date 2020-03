Ligue 1 – Coronavirus : la LFP promet que le championnat reprendra !

true

Alors que certains commençaient à imaginer un scénario catastrophe avec l’arrêt de la saison 2019-2020 avant son terme, le directeur général de la LFP Didier Quillot s’est voulu rassurant il y a quelques minutes en conférence de presse.

Dans des propos rapportés par « Foot Mercato », le dirigeant de la Ligue refuse d’évoquer cette éventualité malgré toutes les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus qui frappe la planète : « Mardi, l’UEFA va décider de certaines choses, aujourd’hui, on ne sait pas quoi. Ils vont décider de choses qui vont peut-être libérer des dates. Dès l’instant où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et il faut qu’il s’achève. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA ».

Avec l’Euro reporté d’un an, les Ligues disposeraient alors d’au moins un mois et demi supplémentaires pour finir leurs saisons. Une chose est certaine : à la LFP, on ne veut pas s’arrêter là dessus. C’est ferme et catégorique : « Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera », a promis Didier Quillot.