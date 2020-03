true

Le couperet est tombé ce vendredi matin : « Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre ».

Pour l’heure, aucune précision n’est apportée quant à une éventuelle reprise des matches cette saison et, si le possible report de l’Euro 2020, décidé mardi, peut ouvrir une nouvelle plage sur le calendrier jusqu’à la fin du mois de juin au moins, il n’est pas dit que les dix journées de championnat restantes puissent réellement se tenir.

En cas d’arrêt, le classement actuel pourrait faire foi

Si rien est officiel, le sujet fait déjà l’objet de discussions dans les couloirs de la LFP. Dans les colonnes de la « Provence », un membre de la Ligue a ouvert la voie à ce scénario : « Ce serait inédit mais je pense que la logique voudrait que le classement actuel soit homologué. Un peu à l’image de ce qui s’est passé pendant la Coupe du Monde de rugby quand la phase de poules a été tronquée ».

Classement homologué, cela voudrait dire le PSG champion, l’OM en Ligue des Champions sans tour préliminaire, le Stade Rennais en barrages de la C1 et le LOSC en Ligue Europa. En bas de classement, comme dans la course à la montée, ce sera le grand flou. Si le Toulouse FC et Amiens seraient alors condamnés au profit du FC Lorient et du RC Lens, quid du barragiste actuel (Nîmes) ? Et quid de la 5e et la 6e place, actuellement propriétés de Reims et de Nice, si les finales de Coupes ne peuvent se disputer ? On n’en est pas encore là mais le scénario n’est pas totalement hypothétique.