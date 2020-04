Ligue 1 : Daniel Riolo annonce une date optimiste pour la reprise

true

Daniel Riolo, l’éditorialiste de RMC Sport, a évoqué la question brûlante des fans de foot, à savoir une éventuelle reprise de Ligue 1.

Depuis plus de trois semaines, le football est à l’arrêt et la Ligue 1 n’y fait pas exception. Une période forcément particulière qui fait naître de grosses craintes, notamment sur la santé financière des clubs du championnat.

Voilà pourquoi de nombreux dirigeants du football français, Bernard Caiazzo en tête, militent pour que la saison puisse aller à son terme, et ce le plus vite possible. Daniel Riolo, sur RMC Sport, a d’ailleurs estimé que cela pourrait très vite se décanter.

L’éditorialiste estime en effet que d’ici le milieu du mois de mai, la compétition devrait reprendre ses droits. Et ce même si les matchs se jouent à huis clos pour le moment. « Je suis sûr que le 15 mai ça rejoue. Ils vont favoriser le déconfinement pour le foot le plus vite possible. Evidemment que ça se jouera à huis clos et les clubs accepteront. C’est ça ou rien, c’est ça ou il n’y a pas d’oseille, évidemment qu’ils vont accepter ! Il n’y aura pas de monde dans les stades avant cet été, ce sera à huis clos évidemment, soyez logiques. Il faut finir, vous vous rendez compte de ce qu’est la menace de ne pas recevoir les droits TV ? C’est la clé sous la porte ! Ils vont recevoir l’oseille en jouant à huis clos, et c’est pour ça que ça se jouera le plus vite possible. Ça se fera dans la plupart des pays de cette façon », a annoncé Riolo.