Ligue 1 : des passe-droits dans le confinement pour plusieurs clubs ?

Selon Le Parisien, certains clubs de Ligue 1 feraient le forcing pour pouvoir bénéficier de passe-droits dans le confinement imposé par le coronavirus.

Le coronavirus fait toujours des dégâts en France. Ce soir, le Premier Ministre Édouard Philippe sera très attendu en prime time afin de tirer un premier bilan de la crise sanitaire et exposer son place pour en sortir. Tous les Français attendent des réponses claires, nettes et précises.

Les clubs de football seront aussi particulièrement attentifs à la sortie médiatique du premier relais du Président Emmanuel Macron. Par exemple, les mesures du confinement seront-elles aménagées prochainement ? Mercredi, l’hypothèse de les voir élargies au centre d’entraînement, en vase clos, a surgi.

Nouvel hommage des MTP 1994 à Pape Diouf. 💙🤍 📸 @MTP_1994_ pic.twitter.com/YNCNXd9LzX — Actu Foot (@ActuFoot_) April 1, 2020

À ce titre, Le Parisien révèle que plusieurs clubs s’agitent actuellement pour reprendre coûte que coûte la compétition. Certaines écuries de Ligue 1, dont les noms n’ont pas filtré, aimeraient des passe-droits dans le confinement, afin que les joueurs puissent s’entraîner, quitte à dormir sur place. « Plus vite ils reprendront, plus tôt ils toucheront les droits TV dont ils sont dépendants », résume le quotidien francilien dans son édition du jour. Si cela se confirme, on serait déjà loin du discours du moment axé sur la priorité sanitaire édictée sur la place publique…