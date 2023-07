AS Monaco, Équipe de France : Ben Yedder dans la tourmente, de lourdes accusations contre son frère et lui

Ce jeudi, France Info révèle que Wissam Ben Yedder est visé par une enquête pour agression sexuelle et viol.

Deux femmes âgées de 19 et 20 ans accusent l'attaquant monégasque et son petit frère de leur avoir imposé des actes sexuels en début de semaine. Les deux femmes ont déposé plainte. Les faits se seraient produits à l'issue d'une soirée passée tous les quatre en début de semaine sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes...

