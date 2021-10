Ligue 1 : heure, chaîne... Toutes les infos sur Lille - Marseille

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Ligue 1 (9ème journée) : Lille reçoit Marseille aujourd'hui (17h) au Stade Pierre-Mauroy. Afficionados de Lille ou de Marseille, vous pourrez suivre le match sur Canal + Sport. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But Football Club que ça se passe.

Pour résumer

Aujourd'hui (17h), le match de Ligue 1 (9ème journée) opposant Lille et Marseille sera diffusé en direct sur la chaîne Canal + Sport. Compos, analyses, réactions... Tout le reste sera sur notre site But Football Club. Notre équipe éditoriale se plie en quatre pour suivre au plus près vos clubs favoris.