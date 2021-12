L’OL contrarie le LOSC à Lille, Bosz perd un joueur !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La montagne accouche pour l’instant d’une souris. Sur une pelouse du stade Pierre-Mauroy toujours aussi médiocre, le LOSC et l’OL peinent à se créer des occasions franches après 45 minutes (0-0). Dans le jeu, les Dogues pourraient presque mener aux points, de peu, après une entame mieux maîtrisée et quelques escarmouches de Yilmaz et David. À côté.

Henrique blessé

La vraie information à retenir de cette première période insipide vient sans doute de la sortie sur blessure (ischios ?) d’Henrique, qui a dû laisser sa place à Emerson au poste de piston gauche (36e). Si Moussa Dembélé a piqué une tête qui a fui le cadre (43e), Houssem Aouar a trop ouvert son pied droit peu avant le repos (45e). On notera enfin que la défense à 3 retestée par Peter Bosz tient le choc.