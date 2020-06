Ligue 1 : La FFF maintient à son tour le championnat à 20 clubs

true

La FFF a acté ce vendredi, la limitation à 20 équipes de la Ligue 1. Amiens et Toulouse se rapprochent d’une descente en Ligue 2.

La Fédération française de football (FFF) a acté ce vendredi la limitation à 20 équipes de la Ligue 1. Un coup dur pour les clubs d’Amiens et Toulouse, de plus en plus condamnés à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

Réunie en Assemblée fédérale en visioconférence, la FFF a confirmé la tendance: en adoptant par une large majorité (82,33%) la nouvelle convention la liant à la Ligue de Football professionnelle (LFP) pour les quatre prochaines saisons, elle a de facto réaffirmé son souhait de voir le Championnat de France restreint à 20 équipes au maximum, une telle disposition figurant dans le texte de cette convention.

La Ligue 1 à 22, désirée pour l’exercice 2020-21 par Amiens et Toulouse, relégués à l’issue de cette saison tronquée par le coronavirus, a donc du plomb dans l’aile, malgré une décision du Conseil d’Etat laissant entrevoir un élargissement le 9 juin.

Aucun doute que Amiens et Toulouse vont déposer des recours pour faire modifier la sentence qui devient inévitable.