Ligue 1 : la situation du maintien a évolué, le classement réactualisé de la 35e journée

Alors qu'il y avait des matchs importants dans la course au titre hier (victoire du PSG et du LOSC) et à l'Europe avant hier (nul de Marseille face à Strasbourg), les rencontres de ce dimanche 15 heures étaient surtout palpitantes dans la course au maintien.

Alors que Bordeaux, en battant Rennes en début d'après-midi (1-0), avait fait un pas important vers son sauvetage (15e avec 39 pts les matchs de 15 heures), Nîmes, Nantes, Lorient, Brest, Reims ou encore Angers étaient tous sur le pont. Voici le classement réactualisé alors que 8 des 10 matches de la 35e journée de Ligue 1 sont désormais joués :