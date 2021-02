Ligue 1 : Lens - OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Pour Lens – OM, Franck Haise récupère Jonathan Gradit, qui a purgé sa suspension à Montpellier samedi dernier. Les Sang et Or sont en revanche toujours privé d'Ignatius Ganago, qui pourrait être de retour d'ici à la fin de la quinzaine, et Cheick Traoré.

Les absents du côté de Lens : Traoré (genou), Ganago (musculaire).

Ntcham titulaire par défaut ?

En pleine crise, avec la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas, l'OM a plus d'un souci à gérer actuellement dans son effectif. Dernière recrue du Mercato, Olivier Ntcham (Celtic) pourrait directement démarrer faute de choix dans l'entrejeu. Boubacar Kamara revient, mais Saif-Eddine Khaoui, Leonardo Balerdi et Pape Gueye sont suspendus. Valentin Rongier n'est pas sûr de pouvoir tenir son rang. Jordan Amavi est toujours absents.

Les absents du côté de l'OM : Gueye, Balerdi, Khaoui (suspendus), Amavi (mollet), Rongier (tendon d'Achille, incertain).

Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, Doucouré, Cahuzac (cap.), Sylla – Kakuta – Sotoca, Banza.

OM : Mandanda (cap.) - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Rongier (ou Ntcham) – Thauvin, Payet, Germain – Milik.