Ligue 1 : les compositions des matches de 20h

Les compositions des cinq matches de Ligue 1 de la soirée, dont ceux du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux, sont tombées.

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Traoré – Abeid, Touré (c) – Bamba, Louza, Simon – Coulibaly.

Metz : Oukidja – Centonze, Bronn, Boye, Udol – Maïga, N’Doram, Angban – Niane, Diallo (c), Nguette.

Toulouse : Reynet – Moreira, Diakité, Gabrielsen, Sylla – Makengo, Sangaré (c), Vainqueur – Dossevi, Leya Iseka, Said.

Nice : Benitez – Hérelle, Danilo, Sarr (c), Nsoki – Lees-Melou, Thuram, Claude-Maurice – Lusamba, Dolberg, Ounas.

Voici le onze aligné ce soir ! #FCGBDFCO

Bordeaux : Costil (c) – Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito – Otavio, Basic – Oudin, De Préville, Hwang – Briand.

Dijon : Runarsson – Alphonse, Aguerd, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl – Baldé, Ndong, Chouiar – Benzia, Tavares (c).

Nîmes : Bernardoni – Paquiez, Landre, Martinez (c), Miguel – Sarr, Fomba – Ferhat, Benrahou, Philippoteaux – Roux.

Angers : Butelle – Manceau, Traoré (c), Thomas, Doumbia – Fulgini, Santamaria, Pereira Lage – Thioub, Bahoken, Ninga.