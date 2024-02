Ligue 1 : les ultras s'unissent contre la commission de discipline !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le match avancé de la 20e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et le PSG (1-2), vendredi soir, a donné le ton. Que ce soit dans le kop alsacien ou dans le parcage parisien, on pouvait lire la même banderole : "Réformons la commission de discipline". Le lendemain, les ultras de l'ASSE l'ont brandie à Dunkerque (0-1), de même que ceux de Nantes et Lens (0-1), qui s'opposaient. Au final, tous les groupes ultras de L1 et une majorité en L2 ont affiché ce slogan.

Après l'épreuve de force, les banderoles

Le message est clair : ras-le-bol de la commission de discipline, qui sanctionne aveuglément l'usage des fumigènes depuis des années et qui prononce régulièrement des fermetures de tribunes. Après avoir tenté l'épreuve de force, les ultras se sont dits qu'il valait mieux essayer de faire passer un message auprès des dirigeants de la LFP ou du gouvernement. A voir si ces banderoles feront leur effet...

