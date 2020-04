Ligue 1, Ligue 2 : beIN Sports refuse aussi de payer !

true

A l’instar de Canal+, beIN annonce ce mercredi qu’il refuse de verser les 110 M€ de droits tv prévus dans ses contrats avec la LFP.

Quelques jours après Canal+, la semaine dernière, c’est beIN Sports, ce mercredi, qui annonce son refus de verser les 110 M€ attendus par la LFP le 5 avril. Le diffuseur des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 a officialisé sa volonté de suspendre ses versements, ce que dévoile la LFP.

« Notre groupe a pris la décision de procéder à la suspension des prochains paiements prévus par notre accord et ce, jusqu’à ce que les championnats des Ligues 1 et 2 puissent reprendre », précise le courrier signé par Yousef Al-Obaidly, patron du groupe beIN. Une décision qui met encore un peu plus le football français dans la difficulté.