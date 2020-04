Ligue 1, Ligue 2 – Coronavirus : accord trouvé pour une baisse générale des salaires !

true

Les clubs de Ligue 1 – Ligue 2 et l’UNFP sont tombés d’accord pour une baisse raisonnée des salaires durant la crise sanitaire du Covid-19.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais acté si l’on en croit « L’Equipe » : le groupe de travail de la LFP chargé de trouver un accord sur la baisse des salaires des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 est enfin tombé d’accord. Après de longues discussions entre Jean-Pierre Caillot (président du Stade de Reims chargé des négociations pour les clubs) et Philippe Piat (co-président de l’UNFP chargé de défendre les joueurs), un barême a fait conssensus.

Les gros salaires de Ligue 1 verront leur émoluments réduits de 50% au maximum durant la crise sanitaire du coronavirus. Une manière de préserver les clubs dans cette période de forte baisse de revenus. Dans le détail, cette réforme est réglé sur les revenus des joueurs. Ceux touchant moins de 10 000€ par mois ne seront pas impactés. La baisse sera de 20% pour les joueurs touchant entre 10 000 et 20 000€, de 30% pour les salaires compris entre 20 000 et 50 000€ mensuels, de 40% pour la fourchette 50 000 – 100 000€ et de 50% au dessus de cette somme.

Notons qu’il ne s’agit que d’un différé de paiement puisque les clubs seront amené à rembourser les sommes non perçues le mois suivant le dernier match officiel disputé… Et ce que le championnat aille à son terme ou non sur l’exercice 2019-2020.