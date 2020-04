Ligue 1, Ligue 2 : des avoirs au lieu de remboursements pour les supporters ? 

true

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le ministère des Sports continue de mener des échanges nourris avec les Fédérations et les Ligues de sports professionnels. Le football en fait partie.

Comment s’organisera le déconfinement lié à la pandémie de coronavirus ? Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée de lundi soir, donnera sans doute des éléments de réponse. Mais on peut d’ores et déjà imaginer que celui-ci s’organisera par étapes, probablement par régions.

Pendant ce temps, le ministère des Sports continue de mener des échanges nourris avec les Fédérations et les Ligues de sports professionnels. Le football en fait partie. Le point le plus important des dernières réunions est la possible adaptation d’une ordonnance prise pour le secteur du tourisme au sujet de la billetterie et des abonnements.

Des avoirs sur une longue période pour les supporters ?

Selon L’Équipe, celle pour le sport nécessiterait quelques aménagements, mais l’idée est de permettre d’éviter des remboursements massifs de billets ou d’abonnements en cas de non-reprise des championnats ou de rencontres à huis clos pour finir la saison. « Cette disposition contribuerait à soulager la trésorerie des clubs, déjà mal en point, en les autorisant à délivrer des avoirs à leurs abonnés ou supporters sur une longue période, de un à deux ans, explique le quotidien sportif. Il s’agirait d’un nouveau coup de pouce pour les acteurs du sport professionnel en France, très impactés par la pandémie. »