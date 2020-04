Ligue 1, Ligue 2 : Domenech a de gros doutes sur les conditions de la reprise

true

Raymond Domenech, président du syndicat des entraîneurs, estime que le protocole médical pour la reprise des entraînements en Ligue 1 et Ligue 2 le 11 mai sera compliqué à mettre en place…

Selon Raymond Domenech, président de l’Unecatef (le syndicat des entraîneurs), le protocole élaboré par l’association des médecins des clubs professionnels concernant la politique de tests, les mesures sanitaires et de distanciation pour la reprise de l’entraînement envisagée après le 11 mai est « très compliqué à mettre en place pour certains clubs », explique l’ancien sélectionneur dans Ouest-France.

« Dans les gros clubs, ça ne devrait pas poser de souci, car les médecins sont salariés, ont parfois leur cabinet sur place et certains sont accompagnés d’une équipe, a expliqué Domenech. Ils pourront tester, contrôler, surveiller tout le monde. Mais quid des clubs de Ligue 2 et de National qui font appel à des médecins à la « pige », seulement une fois ou deux par semaine ? Dans quels locaux se feront les tests ? Sans parler des clubs qui ont mis à disposition leurs installations pour les autorités sanitaires, en Ligue 1 comme en Ligue 2… Pour ceux-là, tout cela me paraît très compliqué à mettre en place. »

Le président de l’Unecatef prône la sagesse, à l’image de Sylvain Kastendeuch, président de l’UNFP. « Le discours des entraîneurs est simple : on peut reprendre le foot si les mesures sanitaires sont sûres, égalitaires et applicables. C’est le gouvernement qui a la maîtrise. Les clubs essaient de construire quelque chose pour finir le championnat. On est tous attentifs à ces démarches, à commencer par les joueurs et les entraîneurs. Les entraîneurs demandent que tout le monde puisse reprendre dans les mêmes conditions de sécurité et les mêmes délais. Là, il y a encore plein d’interrogations qui font qu’on est dans l’expectative. »