Ligue 1, Ligue 2 : fin de saison, fins de contrats, 2020-2021… Le Graët a tranché !

Noël Le Graët, président de la FFF, multiplie les pistes de réflexion suite aux conséquences liées à la crise santiaire causées par le coronavirus. Celles-ci sont nombreuses.

La saison pourrait finir au 15 juillet

« J’ai passé un peu de temps chez moi à faire des calculs. Je ne vois pas comment on terminerait le championnat fin juin, avec les matches de l’équipe de France et la Ligue des champions. Pour ne pas mettre de stress à tout le monde, il faut déclarer que l’on joue le maximum de matches, en faisant attention à la santé des joueurs et on termine la saison le 15 ou 20 juillet. En se laissant quinze ou vingt jours de plus, on passe cool, sans problème. C’est la seule solution pour faire quelque chose de cohérent. »

Des bilans financiers des clubs plus sains

« Pour les bilans, au niveau fiscal, on les fait sur treize mois au lieu de douze. Cela éviterait des catastrophes financières fin juin un peu partout. Les clubs pourront présenter des bilans en meilleure santé. Au vu de la situation actuelle, le fisc nous accordera cette dérogation sans difficulté. Je suis persuadé que c’est faisable. Less fins de contrat au 30 juin ? Je pense que les joueurs sont assez sages pour jouer quinze jours de plus. Et ceux qui ne voudront pas ne joueront pas… J’en ai parlé avec Philippe Piat (le coprésident de l’UNFP), il n’était pas loin d’être d’accord. »

Un exercice 2020-2021 fin août ou début septembre

« Je vais adresser un courrier à l’UEFA pour faire officiellement cette proposition. L’UEFA y a d’ailleurs songé dans l’un de ses scénarios. Je suis persuadé que l’Italie va faire la même proposition. Regardez ce qui se passe chez eux. Il vaut mieux laisser les joueurs reprendre normalement et avoir deux ou trois semaines de plus en juillet. Les vacances auront lieu en août. Et on reprendra la saison prochaine fin août ou début septembre. Qu’est-ce que ça peut faire ? On aura le temps d’affiner le calendrier pour la saison prochaine. »