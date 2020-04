Ligue 1, Ligue 2 : la LFP a bel et bien acté la fin de saison !

true

Il y a quelques minutes, le Conseil d’administration de la LFP a voté la fin de saison officielle pour les clubs de L1 et de L2.

Le fantasme d’un éventuel Play-off tel qu’espéré par Jean-Michel Aulas (OL) ou d’une saison décalée sur la fin d’année civile prend fin officiellement. En effet, comme nous l’apprend « L’Equipe », le conseil d’administration de la LFP a voté il y a quelques minutes la fin officielle des saisons 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2. Saisons jusqu’à présent suspendues pour cause de coronavirus.

Le PSG gagne son 9e titre de champion

La Ligue a donc fini d’entériner une tendance évoquée depuis ce matin après la réunion de son bureau. Il reste désormais un second point à voter (et non des moindres) : quid des relégations, des montées et des places européennes derrière un PSG qui va, quoi qu’il arrive, se voir attribuer son 9e titre de Champion de France ?

Vote à venir pour trancher les questions sensibles…

Ce matin, le bureau de la LFP avait décidé de suivre l’idée utilisée par la Fédération sur les divisions inférieures à savoir le critère du ratio « nombre de points/matches joués » à l’issue de la 28e journée. Un critère qui fera de l’OM et du Stade Rennais les deux clubs en Ligue des Champions ainsi que du LOSC, du Stade de Reims et de l’OGC Nice les équipes reversées en Ligue Europa. Le vote va avoir lieu sous peu…