Ligue 1, Ligue 2 : la LFP envisage de reprendre le 3 ou le 17 juin

D’après L’Equipe, la LFP travaille sur deux dates pour le redémarrage de la saison de L 1 : le 3 ou le 17 juin. Tout dépendra de la situation sanitaire et des Coupes d’Europe.

L’Équipe s’est procuré un document de la LFP qui planche sur la reprise de la saison 2019-20, arrêtée depuis le 13 mars dernier. Selon le quotidien sportif, deux options sont envisagées en fonction des décisions de l’UEFA qui doit se réunir le 23 avril.

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

La première option consiste en une reprise de la L1 et de la L2 le 17 juin, en estimant que l’UEFA décide de laisser les championnats se terminer avant d’enchaîner avec la fin de la C1 et de la C3. La saison se terminerait le 25 juillet, avec des matches tous les trois jours. La finale de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et l’OL serait programmée le 27 juin et celle de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE aurait lieu le 11 juillet.

La deuxième option, ce serait de reprendre le 3 juin, en même temps que les compétitions européennes. Pour rappel, le bureau de la Ligue a voté vendredi dernier pour un début de la saison 2020-21 le 23 août.