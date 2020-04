Ligue 1, Ligue 2 : la reprise fait peur à certains joueurs

true

Vice-président de l’UNFP, Sylvain Kastendeuch donne des indications sur l’état d’esprit des joueurs devant une reprise de la saison.

Emmanuel Macron n’a pas rassuré tous les Français lundi lors de son allocution télévisée. Le président de la République a expliqué que les grands événements ne pourraient pas reprendre avant la m-juillet, ce qui laisse penser que la reprise de la saison de football devrait se dérouler à huis-clos. Si celle-ci doit reprendre, ce qui n’est pas encore gagné d’avance.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 seraient en effet refroidis par la perspective de rejouer et de contracter le coronavirus sur le terrain ou même en coulisses du fait de leur promiscuité. Un argument qui se tient et qui est développé par Sylvain Kastendeuch ce mercredi.

Des joueurs ont peur de reprendre

« Nous recevons chaque jour des témoignages qui traduisent l’inquiétude voire la peur des joueurs. Ils voient dans la presse que des scénarios de reprise se profilent et ils sont très inquiets pour eux et pour leurs familles, assure le vice-président de l’UNFP dans L’Équipe. Ce mardi matin, l’un d’eux, très énervé, m’a dit qu’il avait peur qu’on les prenne pour des cobayes et qu’on prenne des risques inconsidérés avec eux. Un autre m’a dit qu’il préférait sacrifier sa carrière que mettre en danger sa santé et celle de ses proches. Je les ai rassurés en leur disant que la santé était la priorité des instances dirigeantes. En tant que représentants des joueurs, nous sommes ouverts à tout, mais c’est clair que nous serons intraitables et très exigeants concernant leur sécurité et leur santé. »