Ligue 1, Ligue 2 : le conseil scientifique du Covid-19 est contre la reprise 

Si le Premier ministre doit présenter les conditions du déconfinement mardi à l’Assemblée Nationale, le président du conseil scientifique sur le Covid-19 Jean-Paul Delfraissy ne s’est pas montré favorable à une reprise du football en France.

Le football reprendra-t-il ses droits cette saison en France ? Ce lundi 27 avril 2020, rien n’est moins sûr puisque le président du conseil scientifique qui assiste le gouvernement pour la gestion du Covid-19 ne va pas dans ce sens.

« On va dire à des gens de respecter le 11 mai une distanciation sociale de minimum un mètre et on va laisser des corners se jouer avec des joueurs qui taclent, qui transpirent et qui se bousculent sur les accélérations, ça n’a aucun sens », a affirmé Jean-Paul Delfraissy sur BFM TV ce lundi. Si un joueur tombe malade après le premier match de reprise mais pas forcément pendant le match en allant faire les courses par exemple, on fait quoi ? On met en quatorzaine tout l’effectif ? Il y a des questions auxquelles on n’a pas les réponses. »

Delfraissy pas non plus favorable au retour des écoliers

Après ces déclarations pessimistes mais pleines de bon sens, les plus optimistes se rappelleront que ce même Delfraissy n’était pas non plus favorable à la réouverture des écoles le 11 mai prochain. Et pourtant, ce sera bien le cas.