Ligue 1, Ligue 2 : le coronavirus a déjà paralysé l’activité pré-Mercato !

true

Agent réputé sur le marché français, Christophe Hutteau reconnaît sans peine que cette crise du coronavirus met une claque à sa profession.

Le football mis en pause par la crise sanitaire du coronavirus, beaucoup d’interrogations se posent concernant la suite de la saison et le Mercato d’été 2020 qui promet déjà de subir un dur contrecoup. Le marché des transferts peut-il être gelé ou reporté ? Dans tous les cas, le flou le plus totale entoure la politique des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Dans le monde des agents, on n’est pas plus avancé.

« Là, tout est figé dans les clubs ! »

Disposant d’un portefeuille de 50 joueurs et entraîneurs, le marseillais Christophe Hutteau reconnaît dans « France Football » que son métier se retrouve bouleversé par les évènements exceptionnels qui touchent la planète. « Je ne me déplace plus, alors que notre métier est basé sur le relationnel et l’anticipation des besoins des clubs pour la saison à venir. D’habitude, fin mars, je connais 80% des profils recherchés. Là, tout est figé », lâche l’intéressé.

Et Christophe Hutteau s’attend aussi à une économie du football totalement chamboulée quand l’activité redémarrera. Pour lui, il y aura « des conséquences financières sur la capacité d’investissement des clubs » : « Ils auront moins de moyens pour les transferts ».