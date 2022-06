Ligue 1, Ligue 2 : les calendriers bientôt dévoilés par la LFP

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Plus que quelques jours à attendre et on saura quels sont les calendriers de la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue 2. Plus précisément, la LFP les communiquera le 17 juin prochain. À vos agendas !

🗓️ Les calendriers 2022/2023 des rencontres de @Ligue1UberEats et @Ligue2BKT dévoilés le 17 juin



Communiqué 📝➡️ https://t.co/CwFRBNJ7Ww pic.twitter.com/DmNBCMiK1g — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 14, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur