Ligue 1, Ligue 2 : les championnats pourraient être écourtés

Selon RMC, la LFP a validé que les championnat de Ligue 1 et Ligue 2 pourraient ne pas se terminer en 38 journées.

Alors que le président Macron vient d’annonce que le confinement était prolongé jusqu’au 11 mai, et que L’Equipe évoque une reprise de la L1 programmée au 17 juin par la LFP, RMC annonce ce lundi soir que la saison de Ligue 1 et Ligue 2 pourrait ne pas se terminer en 38 journées.

« Selon nos informations, cette hypothèse a été validée de manière tacite au bureau de la Ligue de football professionnel en raison des conséquences de la date butoir de fin des championnats de Ligue 1 le 25 juillet et de Ligue 2 le 18 juillet, afin de terminer les barrages le 3 août », explique le média.

Parce que parler de reprise de football est actuellement indécent et parce que le football sans supporters n’a aucun sens..

Nous avons signé ce communiqué tout comme 45 groupes français. pic.twitter.com/Y7t0xKrJww — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) April 13, 2020

Lequel cite ensuite un président de L1 resté anonyme. « Si on reprenait le football fin mai, c’est possible de finir les dix matchs en Ligue 1, explique ce président. Mais si on reprend le football après le 15 juin, en comptant les semaines de préparation, c’est impossible de jouer 10 matchs en moins de 30 jours. »

Et à RMC de conclure : « Malgré l’incertitude sur les dates de reprise, plusieurs présidents évoquent l’argument central de cette option de réduire le nombre de journées: récupérer le prorata des droits TV des matchs joués. D’où la volonté d’en jouer un maximum dans le laps de temps qui sera possible. Les modalités de ce possible arrêt seront discutées ce mardi lors de la réunion (téléphonique) du groupe de travail du calendrier. »