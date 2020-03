Ligue 1, Ligue 2 : les trois options retenues pour la fin de la saison

true

Les présidents de clubs de L1 et L2 ont décidé de terminer la saison 2019/20 coûte que coûte, même si cela implique de jouer jusqu’au 31 août.

Hier s’est tenue une réunion entre tous les présidents de clubs professionnels, en audioconférence évidemment. Il a été question de la fin de la saison en cours, étant entendu que personne ne veut que 2019/20 ne s’arrête subitement, alors qu’il reste encore un quart des championnats à disputer. Un arrêt des compétitions constituerait un manque à gagner énorme qui mettrait en danger plusieurs écuries.

Les patrons des clubs ont retenu trois scénarios possibles : une fin de championnat au 30 juin, une au 31 juillet, une dernière au 31 août. Le premier est de moins en moins probable, étant entendu que le confinement imposé par le gouvernement va certainement durer jusqu’à début mai. Caser dix journées plus les tours de Coupes d’Europe en trente jours, c’est impossible.

Reste donc fin juillet et fin août. Dans les deux cas, l’UEFA a d’ores et déjà fait savoir qu’elle aiderait les championnats désireux de se terminer aussi tardivement, en raccourcissant par exemple ses compétitions en 2020/21. Les joueurs en fin de contrat au 30 juin pourraient, eux, voir leurs baux prolongés de deux mois. Bref, la résistance s’organise et la bonne nouvelle, c’est que le football reprendra vite ses droits après cette trêve imposée !