Ligue 1, Ligue 2 : mauvaise nouvelle à venir pour le LOSC et l’ASSE ?

D’ici quelques heures (ou jours), la FFF devrait annoncer l’annulation des fins de saison pour les championnats à partir du National 1. Certaines réserves vont en pâtir…

Le Président de la République Emmanuel Macron ayant annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai prochain pour faire face à la pandémie de Covid-19, cela aura une répercussion directe sur le football… amateur. Si, au niveau de la Ligue, on souhaite toujours aller au bout de la saison – ou au moins à la 36e journée – afin d’atténuer les pertes auprès des diffuseurs, la pression est bien moindre à l’échelle de la FFF pour ses championnats.

Quatre réserves de L1 dans la charrette ?

En effet, selon « L’Equipe », il est plus que probable que Noël Le Graët annonce – peut-être même dès ce jeudi – l’annulation des fins de saison pour les championnats allant de la National 1 aux districts. Comme il n’y aura pas de saison blanche, il est aussi prévu que la Fédération utilise le classement provisoire pour établir les équipes promues et reléguées. Quelques réserves professionnelles devraient être victimes de ce cut sans pitié en National 2. Ce serait notamment le cas du LOSC (14e de la poule A), du MHSC et de l’ASSE (respectivement 14e et 15e de la poule C) et du Nîmes Olympique (dernier de la poule D).

Dans l’autre sens, ils seraient alors trois à repasser du National 3 au 4e échelon national : l’AJ Auxerre, le FC Metz et le SM Caen. Bien évidemment, tout cela demande encore confirmation… Et validation.