Ligue 1, Ligue 2 : plusieurs soucis freinent déjà le calendrier de reprise

Si les présidents de L1 et L2 souhaitent une reprise pour au plus tard le 17 juin, plusieurs soucis, logistiques et sanitaires, mettent à mal le projet.

Alors que la LFP n’avait pas attendu l’allocution du Président de la République Emmanuel Macron pour anticiper un nouveau calendrier avec deux dates de reprise (3 juin ou 17 juin), plusieurs soucis sont encore loin d’être réglés pour la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 une fois le pic de pandémie de Covid-19 passé.

Le gouvernement réticent au test généralisé des footballeurs

En effet, un sujet essentiel n’a pas encore été traité : comment garantir la santé des principaux acteurs, contraint de revenir sur les terrains pour s’affronter même s’ils devront le faire dans des stades à huis-clos ? Au sein de la commission médicale de la FFF, on planche sur la question et une solution toute trouvée est avancée et rapportée par « RMC Sport » : « Selon nous, la seule solution pour avoir le maximum de garantie en terme de santé, c’est de tester tous les joueurs ». Une condition sine-qua-none sans quoi l’UNFP (syndicat des joueurs) ne validera pas une reprise.

Problème : le gouvernement n’a pas prévu de test généralisé de la population et n’a pas prévu, selon le site internet de la radio, de faire une exception pour le monde du sport alors que la priorité de ces précieux tests ira vers les personnes présentant certains symptômes, les personnes âgées et le personnel de santé. La question devrait faire l’objet de réunions dans les prochains jours. « Personne ne comprendrait que des footballeurs puissent se faire tester et pas d’autres corps de métiers », explique d’ailleurs une source gouvernementale.

De gros soucis de logistiques à venir

Autre souci de la commission médicale de la FFF ? L’organisation des déplacements. « Quid de la logistique? Une équipe du nord qui irait jouer dans le sud. Comment se déplace-t-elle? De combien de personnes serait composée la délégation? Les hôtels et restaurants resteront fermés. Il faut bien que les joueurs dorment et mangent. Tout cela avec des matchs tous les trois jours. Comment on fait? » Pour une reprise rapide du football, ce n’est clairement pas gagné…