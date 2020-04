Ligue 1, Ligue 2 : une bombe à retardement sur le point d’exploser chez les présidents ?

true

Après la crise sanitaire du Covid-19 et face aux risques économiques autour de la fin de saison, l’unité affichée jusqu’à présent par les présidents de clubs est sur le point de voler en éclats.



L’idée d’une reprise à huis-clos des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 une fois le déconfinement annoncé n’est pas du goût de tout le monde. Après les groupes de supporters, l’UNFP (syndicat des joueurs) a pris la parole pour freiner l’idée d’un retour au football trop rapide. Une communication qui a poussé la LFP à réagir par le biais d’un communiqué.

La LFP tente de rassurer les joueurs

Face aux craintes des principaux acteurs, la Ligue a tenté de rassurer. Toujours « en attente des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril et des recommandations de l’UEFA », l’instance a rappelé qu’elle ferait en sorte de préserver la santé des joueurs. « La LFP a demandé à la commission médicale de la FFF et au représentant des médecins au Conseil d’Administration de la LFP d’élaborer un protocole sanitaire et médical de reprise des entraînements à l’instar de ce qu’ont annoncé la semaine dernière les principaux championnats européens (Bundesliga, Serie A, Liga) », a-t-il rappelé.

Le poing sous la table mais pendant combien de temps ?

Une chose est certaine : le bel élan de solidarité, amorcé dès l’entame de crise sanitaire du Covid-19, est sur le point de voler en éclats. Comme le rapporte l’insider Emmanuel Merceron, il y aurait de plus en plus de frictions … au sein même de la corporation des présidents de club où chacun défend son pré carré et ses propres intérêts. « Plusieurs président de L1 commencent à se faire à l’idée que ça ne reprendra pas… Pas mal de tensions entre présidents. Tout ça laissera des traces ! », a-t-il glissé.