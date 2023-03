Ligue 1, Ligue 2 : une révolution à venir dans les tribunes ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Des années que ça dure. Et que la Ligue de Football Professionnel remplit ses caisses avec des amendes, parfois lourdes, adressés aux clubs de L1 et de L2 pour l'usage interdit de fumigènes dans les tribunes. Cela pourrait changer !

En effet, et comme nous l'apprend l'Equipe, un décret é été publié ce mercredi au Journal officiel et permettra, pour une durée de trois ans "l'autorisation expérimentale d'articles pyrotechniques dans les enceintes sportives non couvertes." C'est à dire dans les stades de l'Hexagone.

Il s'agit donc d'une expérimentation, menée "en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l'accord des autorités locales". Afin "d'organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé." Ce qui serait une véritable révolution dans les tribunes, l'usage de fumigènes étant aujourd'hui important en France et interdit....