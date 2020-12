Ligue 1 : Lille - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pour Lille – PSG, Christophe Galtier devra faire sans son milieu de terrain Renato Sanches. Il s'agit du seul absent certain de l'effectif. En reprise individuelle, Jérémy Pied et Luiz Araujo feront l'objet d'un point de l'entraîneur ce samedi en conférence de presse.

Les absents du côté de Lille : Pied, Araujo (reprise), Sanches (out pour les deux derniers matchs de 2020).

Un choc a priori sans Neymar Jr dimanche soir ?

Ce midi, on attend aussi l'état des lieux de Thomas Tuchel avant le choc. A priori, Neymar Jr ne sera pas disponible. Juan Bernat, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Abdou Diallo et Danilo ne seront pas non plus du déplacement dans le Nord. Il existe une possibilité pour que Marquinhos, touché à la hanche, puisse disputer la rencontre. Colin Dagba revient de suspension.

Les absents du côté de Paris : Bernat (croisés, pas avant 2021), Icardi (adducteurs), Sarabia (ischios), A.Diallo (ischios), Neymar (entorse, très incertain), Marquinhos (hanche, incertain), Danilo (?).

Lille : Maignan – Celik, Fonte (cap.), Botman, Bradaric – Ikoné, André, Xeka, Bamba – Yazici, Yilmaz.

Paris : Navas (cap.) – Florenzi , Kehrer (ou Marquinhos), Kimpembe, Kurzawa – Verratti, Paredes, Rafinha – Di Maria, Kean, Mbappé.