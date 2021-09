Lyon - Troyes , la chaîne et l'heure du match

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

La 7ème journée de Ligue 1 voit Lyon recevoir Troyes aujourd'hui à 21 heures au Groupama Stadium. Un match que vous pourrez suivre en direct à la télévision sur Prime Video. A l'issue de la rencontre, But Football Club vous proposera également une analyse (en direct en échange vidéo sur le Facebook de But! Football Club) et les premières réactions. Bon match.