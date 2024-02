FC Nantes - RC Lens : Ménès se paie encore Frappart et donne sa solution pour les polémiques arbitrales

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Lors de son question-réponse avec les supporters, Pierre Ménès a révélé que chaque semaine, il était obligé de trier celles concernant les erreurs d'arbitrage. Il y en aurait systématiquement une quinzaine... Le journaliste a constaté que les erreurs survenaient souvent quand Stéphanie Frappart était sur un match comme ce fut le cas ce week-end où l'arbitre internationale était à la VAR pour FC Nantes - RC Lens (0-1) mais il a surtout invité la corporation à faire comme son homologue anglaise, à savoir beaucoup plus communiquer avec les joueurs.

"Ils ont tendance à se prendre pour des flics"

"C'est vrai qu'en ce moment, il y a de gros problèmes, qui tournent autour des mêmes arbitres. Il y a Stéphanie Frappart, qui a accordé un pénalty hallucinant à Nice contre Metz, qui était à la VAR lors de Nantes-Lens et qui n'a pas sanctionné une faute évidente... L'opacité du mode de désignation des arbitres, c'est problématique. Après, il y a les consignes de laisser plus le jeu se développer mais on s'aperçoit au bout de trois semaines que tout le monde est revenu à ses mauvaises habitudes. En Angleterre, ils sont plus respectés car davantage dans le dialogue que nos arbitres, qui ont tendance à se prendre pour des flics."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Face à Pierrot (1/4) : "Il y a des choses extrêmement choquantes autour des J.O de Paris"



Antoine Dupont, Montpellier et Metz en danger, surprises bleues, Giroud passeur, les J.O=cauchemar, Lens et Rennes de retour et l'arbitrage français.https://t.co/7hl7FcYbND via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 5, 2024

Podcast Men's Up Life