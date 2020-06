Ligue 1 : Ménès et Riolo grincent des dents après la décision du Conseil d’Etat

C’est une décision en deux temps que le Conseil d’Etat a rendu ce mardi. Pour l’OL, c’est une déception puisque l’instance a validé la décision de la LFP d’arrêter la saison. Ce qui entérine donc de fait la septième place lyonnaise. En revanche, les relégations d’Amiens et de Toulouse ont été jugées comme insuffisamment fondées. La Ligue va devoir revoir sa copie sur le sujet.

Une décision qui, bien évidemment, a fait rapidement réagir. Pierre Ménès, le consultant du CFC, a tout d’abord relevé que si la question des relégations revient sur le tapis, celle d’une Ligue 1 à 22 la saison prochaine poserait également de gros problèmes. « Une Ligue 1 à 22 clubs est contraire aux règlements de la FFF et des engagements pris auprès de l’UEFA. On a pas fini de rigoler », a tweeté Ménès.

Le conseil d’état a tranché en faveur d’Amiens et Toulouse mais pas en faveur de Lyon. Sans autre info je me garderai de la commenter. Mais une Ligue 1 à 22 clubs est contraire aux règlements de la FFF et des engagements pris auprès de l’UEFA. On a pas fini de rigoler

— Pierre Ménès (@PierreMenes) June 9, 2020