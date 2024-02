Ligue 1 : Ménès fracasse à nouveau Frappart et l'arbitrage

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Dans son échange avec les supporters, Pierre Ménès a de nouveau été interrogé sur le niveau de l'arbitrage français, jugé catastrophique aussi bien par les joueurs que par les dirigeants ou le grand public. Sa réponse a permis au journaliste de s'en prendre une nouvelle fois à Stéphanie Frappart, dont la prestation lors de Clermont-Brest (1-1) a été très critiquée. Comme une semaine plus tôt, quand elle était à la VAR pour Reims-Nantes (0-0). Selon lui, le gros problème, c'est que Frappart est devenue intouchable...

"Le souci, c'est que c'est une star !"

"Le problème avec Stéphanie Frappart, c'est que c'est toutes les semaines. Qu'elle soit sur le terrain ou à la VAR, toutes les semaines, il y a un problème avec elle. Le souci, ce n'est même pas qu'elle est protégée, c'est que c'est une star ! Une star parce que c'est une femme, qu'elle est la meilleure arbitre féminine du monde et que du coup, tout ce qu'elle fait est frappé du sceau de la perfection. Alors que c'est loin d'être le cas. Lors de Brest-Clermont, un peu de psychologie n'aurait pas fait de mal. Son pénalty non sifflé, c'est une dinguerie. Et la semaine précédente, elle n'a pas signalé la faute du Nantais Zézé. C'est un problème récurrent. Encore une fois, il y a une opacité totale sur la désignation des arbitres. Toutes les semaines, il y a raison de se plaindre. L'uniformisation des décisions arbitrales, ça se travaille."

