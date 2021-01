Ligue 1 : Nantes - Rennes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le FC Nantes démarrant l'année 2021 avec un nouvel entraîneur, difficile de lire à l'avance les choix de Raymond Domenech. Il y a dix ans, l'intéressé était un adepte du 4-2-3-1, il est probable que ce système revienne au goût du jour chez les Canaris après les quatre matches passés en 4-3-3 sous Patrick Collot. Au rayon des absents, Jean-Kévin Augustin est en méforme, Marcus Coco est suspendu un match pour avoir accumulé trois cartons jaunes. Ludovic Blas est dans le groupe mais demeure incertain.

Les absents du côté de Nantes : Coco (suspendu), Augustin (méforme).

Alfred Gomis revient pour le derby

Au Stade Rennais, Julien Stéphan enregistre trois retours par rapport à la fin de l'année 2020 : ceux de Georginio Rutter, Jonas Martin et du gardien Alfred Gomis. Serhou Guirassy (cheville) ne reviendra pas avant la fin du mois. Daniele Rugani, Jonas Martin, Romain Del Castillo et Faitout Maouassa sont tous à des niveaux plus ou moins avancés de leur reprise.

Les absents du côté de Rennes : Guirassy (cheville), Rugani, Del Castillo, Maouassa (reprise).

Nantes : Lafont – Corchia, Pallois (cap.), Castelletto, Fabio – A.Touré, Chirivella – Simon, Louza, Bamba – Kolo Muani.

Rennes : Gomis – H.Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Truffert – Nzonzi – Doku, Camavinga, Grenier, Terrier – Niang.