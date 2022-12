Ligue 1 : Nice et Reims s'imposent largement en amical

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

✅ Les Aiglons débutent leur préparation par un succès 4-1 (Thuram, doublé de Delort et Rosario) face au Standard de Liège. #OGCNSTA

Victoire aussi pour le Stade de Reims face à Sochaux (3-0) avec des buts signés Lopy, Holm et Doumbia.

De son côté, Nice a battu le Standard de Liège (4-1) avec un doublé d'Andy Delort et des buts de Kephren Thuram et Pablo Rosario.

En attendant la fin de la trêve internationale, les clubs de L2 ont repris l'entraînement et disputé pour certains des matches amicaux ce jeudi, à l'image de l'OL, balayé par Arsenal (0-3).

Pour résumer

Nice a battu le Standard de Liège (4-1) avec un doublé d'Andy Delort et des buts de Kephren Thuram et Pablo Rosario. Victoire aussi pour le Stade de Reims face à Sochaux (3-0) avec des buts signés Lopy, Holm et Doumbia...